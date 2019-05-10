Yabani otlara ilaçlı çözüm

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bütün mahalleleri tek tek gezerek yabani otla mücadele çalışması yapıyorlar. Ekipler, bir taraftan tırpanla kesilmesi gereken yerlerde çalışırken bir taraftan da yol kenarları, kaldırımlardaki yabani otları ilaçlayarak temizleme yoluna gidiyorlar. Yetkililer, çalışmanın bütün mahallelerde belirli aralıklarla tekrarlanacağını söylediler. İlaçlama ekibinin çevre ve insan sağlığı açısından tehlike oluşturmamak için eğitimden geçirildiği kaydedildi.