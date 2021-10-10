Yağ fabrikasındaki yangın korkuttu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir yağ fabrikasında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Alevler itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alınırken, fabrikada büyük maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Kandıra ilçesi Balcı köyünde bulunan yağ fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar ise çoğu bölgeden görüldü. Yoğun duman ve alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı. Fabrikanın içerisinde ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.