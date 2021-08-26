İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yağma suçundan aranan 2 şüpheli yakalandı

Kocaeli’de yağma suçundan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Kocaeli'de yağma suçundan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.


Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında İzmit ilçesinde düzenlenen operasyonda yağma suçundan aranan 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıslardan 22 yaşındaki Ş.B.'nin 10 yıl, 21 yaşındaki T.E.'nin ise 6 yıl 8 ay hapis cezası ile arandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.B. ve T.E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.