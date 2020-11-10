Yağmur altında Ata'ya saygı

Kocaeli'de Mustafa Kemal Atatürk'ün 82. yıl dönümünde saatler 09.05'i gösterdiğinde vatandaşlar, yağmur altında durarak saygı duruşunda bulundu.

10 Kasım'da saatler 09.05'i gösterdiği anda Kocaeli'de de yaşam durdu. Kentte etkili olan yağmura rağmen vatandaşlar, saatler 09.05'i gösterdiğinde durarak 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. D-100 Karayolu'nda da sürücüler kontak kapatıp araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu. Yağmura aldırış etmeden saygı duruşunda bulunan vatandaşlar daha sonra yollarına devam etti.

“Ben ıslanırım keşke geri dönse”

Her yıl saatler 09.05'i gösterdiğinde gözyaşları arasında saygı duruşunda bulunduğunu söyleyen Semra Cengiz isimli vatandaş, “Hala böyle bir şey var mı, dünyadan böyle bir insan geçti mi? Böyle bir duygu yok, anlatılamaz. Özellikle bekledim bu saati. Kar da yağsa yağmur da yağsa, donsam da her sene bekliyorum. Yağmur yağdı, hiç sorun değil. Ben ıslanırım keşke geri dönse. İnşallah gençlik kıymetini bilir” dedi.