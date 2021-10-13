Yağmur suyu giderlerine kimyasal atık atarken yakaladı

Kocaeli'de İSU'ya ait yağmur suyu giderlerine sanayi tesislerinden topladığı kimyasal atıkları atan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze Tavşanlı Mahallesinde R.G. (36) isimli şahsın, sanayi tesislerinden topladığı kimyasal atıkları İSU'ya ait yağmur suyu giderlerine boşalttığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri şahsı vidanjör aracıyla kaçak döküm yaptığı alanda yakaladı. Jandarma ekiplerinin yaptığı detaylı aramada R.G.'nin branda ile etrafını çevrelediği alanda toprak zemine döşediği yaklaşık 6 metrelik boru ile atıkları yağmur suyu giderine döktüğü belirledi. Olayla ilgili R.G. hakkında işlem başlatıldı.