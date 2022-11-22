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Yahyakaptan pazar alanında yenileme çalışmaları başladı

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yahyakaptan Mahallesi’ndeki pazar alanında beton yapım çalışmalarına başladı.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yahyakaptan Mahallesi'ndeki pazar alanında beton yapım çalışmalarına başladı.


Yahyakaptan Mahallesi pazar alanında beton yapım çalışmalarına başlayan ekipler, kaldırımların söküm işlemini tamamladı. 6 bin metrekare alanda bin metreküp beton kullanılarak tamamlanacak çalışma sonucunda pazar esnafının bölge halkına daha rahat hizmet vermesi amaçlanıyor.

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