İhlas Haber Ajansı

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Yahyakaptan yolları daha konforlu hale getiriliyor

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Yahyakaptan Mahallesi Şehit Ali İhsan Çakmak Sokakta tahrip olan yola 105 ton asfalt kullanarak yama çalışması gerçekleştirdi.


İzmit Belediyesi kentteki dokuyu değiştirmek ve vatandaşların isteklerine yanıt vermek adına gece gündüz çalışmaya devam ediyor. Bu çerçevede İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Yahyakaptan Mahallesi Şehit Ali İhsan Çakmak Sokakta asfalt yama çalışması gerçekleştirdi. 150 metrelik yolda gerçekleşen çalışma için 105 ton asfalt kullanıldı. Bölge sakinleri çalışmalardan dolayı Başkan Fatma Kaplan Hürriyet'e ve ekibine teşekkür etti. Ekiplerin çalışmaları kentin farklı bölgelerinde devam edecek.

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