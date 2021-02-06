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Yahyakaptan'a 60 tane geri dönüşüm konteyneri konuldu

İzmit Belediyesi tarafından geri dönüşüm çalışmaları kapsamında Yahyakaptan Mahallesi’ne 60 tane yeni geri dönüşüm konteyneri yerleştirildi.

İzmit Belediyesi tarafından geri dönüşüm çalışmaları kapsamında Yahyakaptan Mahallesi'ne 60 tane yeni geri dönüşüm konteyneri yerleştirildi.


Atıkların geri dönüştürülerek, yeniden kazandırılması noktasında çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Yahyakaptan Mahallesi'ne 60 yeni geri dönüşüm konteyneri yerleştirdi. İzmit'te atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri kazanım miktarının arttırılması ve çevre kirliliğinin azaltılması amacıyla hane ve işyerlerinden atıklar ayrı olarak toplanmaya devam edecek.

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