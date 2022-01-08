İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yakalanan 22 kaçak göçmenden ikisi otomobil bagajında saklanırken bulundu

Kocaeli’de polis ekiplerince yapılan operasyonla 22 kaçak göçmen yakalandı.

Kocaeli'de polis ekiplerince yapılan operasyonla 22 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerden ikisi ise otomobil bagajında saklanırken bulundu.


Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığı ve takibine yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerce yapılan çalışmalar kapsamında 4 ile 6 Ocak tarihlerinde yapılan 4 farklı operasyonla 22 düzensiz kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerden ikisi ise otomobilin bagajında saklanırken bulundu. İfadeleri alınan göçmenler sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresine teslim edilirken olaya karışan 4 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.