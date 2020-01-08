Yakalandıkları hastalık ikiz kardeşleri 2 yıl arayla hayattan kopardı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yaşayan Şenay ve Ercan Köse çiftinin ikiz çocukları Taner ve Caner kardeşler, yakalandıkları beyaz cevher hastalığı sonrası iki yıl arayla hayatlarını kaybettiler.

Kocaeli Başiskele İlçesi Serdar Mahallesi'nde yaşayan Şenay ve Ercan Köse çiftinin 3 yaşındaki oğulları Taner, bir anda fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Taner'e, yapılan kontrollerin ardından beyaz cevher hastalığı teşhisi konuldu. Tedavi altına alınan Taner, Gebze ilçesinde bulunan bir hastanede yaşama tutunamayarak hayatını kaybetti. Taner'in cenazesi yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Küçük Taner'in ikizi Caner aynı hastalıktan ölmüş

Küçük Taner'in cenazesi Zonguldak'ta toprağa verildi. Öte yandan, Tener'in ikiz kardeşinin ise iki yıl önce aynı hastalıktan hayatını kaybettiği öğrenildi. 1 yaşında beyaz cevher hastalığına yakalanan Taner'in ikiz kardeşi Caner'in ise yaşama tutunamayarak 2 yıl önce hayatını kaybettiği ortaya çıktı.