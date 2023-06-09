İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yalı Evleri Kültür Sohbetleri başladı

Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen Yalı Evleri Kültür Sohbetleri, Osmanlı’da kahve kültürü’nün anlatıldığı etkinlikle başladı.

Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen Yalı Evleri Kültür Sohbetleri, Osmanlı'da kahve kültürü'nün anlatıldığı etkinlikle başladı.


Gölcük Belediyesi, Yalı Evleri Kültür Sohbetleri ile Osmanlı döneminin kahve kültürünü günümüze taşıdı. Moderatörlüğünü Dr. Oğuz Polatel'in yaptığı sohbette, Prof. Dr. Kemalettin Kuzucu, tarih boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nda kahvenin yeri, Osmanlı kültürüne etkisi hakkında kahve tutkunlarına bilgiler verdi. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'in de katıldığı etkinlikte, Osmanlı döneminde kahvenin hazırlanışı hakkında da katılımcılara uygulamalı sunumlar yapıldı.


Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Osmanlı döneminin kültürel atmosferini günümüze taşınmasına katkı sağlayan etkinlik için Dr. Oğuz Polatel, Prof.Dr. Kemalettin Kuzucu, katılımcılar ve emeği geçenlere teşekkür etti.


Yalıda Kültür Sohbetleri, 23 Haziran Cuma günü Doç. Dr. Sayın Fatma Tunç Yaşar'ın katılımı ile “Adab-ı Muaşeret ve Alaturkadan Alafrangaya” ile devam edecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.