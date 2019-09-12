İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yalıtım çalışması çatıyı kül etti

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yalıtım çalışması sırasında çıktığı iddia edilen yangın apartmanın çatısını küle döndürdü.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yalıtım çalışması sırasında çıktığı iddia edilen yangın apartmanın çatısını küle döndürdü.


Edinilen bilgiye göre, Gölcük Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi sahilinde 6 katlı bir apartmanın çatısında yalıtım çalışması yapıldığı sırada çatı bir anda alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevleri görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken çatı ve çatıya yakın daireler kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.