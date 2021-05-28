Yalıtım sırasında yanan binanın çatısı kullanılamaz hale geldi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 5 katlı binanın çatısı, çatı yalıtımı çalışması sırasında çıkan yangında yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın 13.00 sıralarında Derince Dumlupınar Mahallesi Tolga Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın çatısında yalıtım çalışması yapıldığı sırada malzemelerin tutuşması neticesinde yangın meydana geldi. Malzemelerin hızla tutuşarak alev alması ile büyüyen yangını görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bina çatısının kullanılamaz hale geldiği yangın hakkında inceleme başlatıldı.