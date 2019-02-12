Yalnız yaşayan gencin evinden 5 kamyon çöp çıktı

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde komşuların şikayeti sonrasında belediye ekiplerince girilen yalnız yaşayan bir gencin evinden 5 kamyon dolusu çöp çıkarıldı.

Başiskele'de yalnız yaşayan bir gencin evinden 5 kamyon dolusu çöp çıkarıldı. Olay Başiskele Atakent Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2005 yılında askeriyeden emekli olan İrfan Aydın, Atakent Mahallesi'ndeki bir sitedenin 3. Katındaki daireyi alarak 2 kızı ve oğlu Burhan Aydın'la birlikte daireye yerleşti. Psikolojik rahatsızlığı olan oğlunun eve sürekli çöp biriktirmesi yüzünden kendisiyle ile anlaşamayan baba ve 2 kızı, yaklaşık 2 ay önce evden çıkarak başka bir yere taşındı.

Komşular kokuya dayanamadı evden 5 kamyon çöp çıkarıldı

Geçen süre içinde kimseye kapıyı açmayan Burhan Aydın'ın yaşadığı daireden kötü kokular gelmesinden rahatsız olan bina sakinlerinin şikayeti sonra Başiskele Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri eve gitti. Daire önüne gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Evde Bakım Hizmetleri ekiplerince ikna edilen Burhan Aydın, evden alınarak Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezine yerleştirildi. Burada kişisel temizliği yapılan Aydın'ın rızası sonrasında eve gelen Başiskele Belediyesi ekipleri ise evden 5 kamyon dolusu çöp çıkardı.

“Yangın çıksa yandık”

Saatlerce süren temizlik çalışmaları dışarıda babası ile birlikte izleyen Burhan Aydın, kameralara konuşmak istemezken, çöpleri psikolojik rahatsızlığı yüzünden biriktirdiğini ifade etti. Binadaki kokudan rahatsız olan ve evin durumu nedeniyle yangın çıkma korkusuyla şikayetçi olduklarını ifade eden bina sakinlerinden Hasan Er, “Kokudan rahatsız olduk tabi canım. Fare girer, babası ve kendi sigara içiyor. Bir yangın çıksa yandık. 1 seneden beri böyle. Hiç yardım edemedik, zaten kapıyı kapatıyor sokmuyor içeri” dedi.

“Ben her zaman temizlemeye çalıştım”

Oğlunu çöp evden kurtarmak için çok mücadele ettiğini ancak oğlunun izin vermediğini söyleyen baba İrfan Aydın, “Ev çocuğun rahatsızlığı, bize de karşı gelip temizlik yaptırmaması sonrası bu durum oldu. Ben her zaman temizlemeye çalıştım. Oğlum karşı çıkıyordu. Çocuğu bu sebeplerle bıraktım gittim 2 ay oldu. 2 akşamda bir ihtiyaçlarını getiriyordum” diye konuştu.

Belediye ekiplerince ev temizlenerek aile yeniden eve yerleştirilecek

Öte yandan evdeki çöpler tamamen boşaltıldıktan sonra belediye ekiplerince daire ilaçlanarak yenilenecek. Barınma merkezinde yaşamak istemeyen Burhan Aydın, ev temizlendikten sonra ailesiyle birlikte yeniden evde yaşamaya devam edeceği öğrenildi.