Yangın ihbarına çıktılar, pastayla karşılandılar

İzmit'te faaliyet gösteren özel bir firma, yangın ihbarında bulunarak çağırdıkları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin İtfaiyeciler Haftalarını kutladı.

İzmit'te faaliyet gösteren özel bir firma ilginç bir yöntemle İtfaiyeciler Haftası'nı kutladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli İtfaiye Grup Amirliğine gelen yangın ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipler, pastayla karşılandı. İtfaiye ekiplerinin şaşkınlığı ve mutluluğu ise görülmeye değerdi. Firma yetkilileri 112 ihbar hattını arayarak, İzmit ilçesinde bulunan dükkanının yandığını bildirildi. İhbarın ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli İtfaiye Grup Amirliği ekipleri harekete geçti. İhbarın ardından ekipler yangın alanına 5 dakika gibi kısa bir sürede ulaştı. Her şeyden habersiz olan itfaiye ekipleri, hemen hortumları açıp, koşarak dükkana girmek istedi. Yangınla karşılaşacağını bekleyen itfaiye erleri, iş yeri önünde pasta ve personel tarafından karşılandı.

İhbar yerinde pastayla karşılaşınca neye uğradıklarını şaşıran itfaiyeciler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Böyle bir kutlama ile karşılaşacaklarından haberleri olmadığını belirten itfaiyeciler, “Yangın var diye geldiğimiz dükkanda alkışlarla ve pastayla karşılandık. Bu durum bizi çok mutlu etti" dedi.

İtfaiyecilerin vatandaşların can güvenliği için önemli bir hizmeti yerine getirdiğini kaydeden Firma Müdürü Gülsüm Topaloğlu ise, “25 Eylül - 1 Ekim tarihleri arası ülkemizde itfaiyecilik haftası olarak kutlanıyor. Biz de canla başla çalışan itfaiyecilerimizin bu gününü kutlamak istedik. Bir ihbarda bulunup onları şubemize getirdik. Pastayla karşılayıp, yaptıkları hizmetlerden dolayı hepsine teşekkür ettik. Bu şekilde vatandaşlarımız arasında bir farkındalık oluşturmak istedik” diye konuştu.