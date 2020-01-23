Yangın mağduru aileye İzmit Belediyesi'nden yardım eli

İzmit Belediyesi yangın ve benzeri doğal afetlerde vatandaşların zor gününde yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi ekiplerince yangın çıkan evde temizlik çalışması yapıldı. Yangın sonrası evde oluşan kirlilik Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından giderildi. Çalışmaları İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın ve Şirintepe Mahalle Muhtarı Nilgün Düzen yakından takip etti. Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın ailenin yanında olduklarını belirterek, “Temizlik sonrası farklı ihtiyaçlarınız için her zaman hazırız. Maddi ve manevi olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız” dedi.