Yangına müdahele eden itfaiye eri duvardaki Türk Bayrağı için seferber oldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 katlı binanın en üst katındaki ev alev alev yandı. Kullanılamz hele gelen evdeki yangına müdahale eden itfaiye ekibi duvarda asılı olan Türk Bayrağı'nı alarak, yanmaktan kurtardı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Bayrak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere sokak üzerinde bulunan 61 yaşındaki Aynur Kul ve çocuklarının yaşadığı 3 katlı binanın çatı katındaki evde henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlara bir yandan durumu 112 Acil yardım ekiplerine bildirirken, diğer yandan da eve koşarak evde bulunan Aynur Kul ve çocuklarını dışarı çıkarttılar. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye eri yanmak üzere olan Türk Bayrağı için seferber oldu

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışma ile evde çıkan yangın yaklaşık yarım saat sonra kontrol altına alındı. Merdiven yardımı ile kontrol altına alınan alevleri söndüren bir itfaiye eri duvarda asılı ve yanmak üzere olan Türk Bayrağı'nı fark etti. Merdiven yardımı ile Türk Bayrağı'na asılı olduğu yerden aldı. Alevlerin yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından söndürülmesinin ardından itfaiye eri yanmak üzereyken aldığı Türk Bayrağı'nı alarak itfaiye aracına koydu.

Yaşlı kadın evinin küle dönüşünü göz yaşları içinde çaresizce izledi

Yangın sırasında çevredeki vatandaşların kurtardığı Aynur Kul ve yakınları ise, yangında herhangi bir yaralanma meydana gelmeden sağlimen kurtuldu. Alev alev yanan evini gören Aynur Kul çaresizce ağladı. Olay yerine gelen komşuları ise Aynur Kul'u sakinleştirdi. Kul'un evine yaklaşık 1 ay önce tadilat yaptırdığı ve yeni mobilyalar aldığı öğrenildi. Yangında ev ve Aynur Kul'un satın aldığı mobilyaların hepsi kullanılamaz hale geldi.

“İçeride çocukları falan vardı, onları aldıktan sonra yangın çoğaldı”

O anları anlatan Aynur Kul'un kayın biraderi Adem Kul, “Nasıl çıktığını bilmiyorum. Yukarıda çocuklar vardı. Hepsini apar topar indirdik. Arkada doğal gaz vanaları vardı. Hepsini kapattık. Ama yangının nasıl çıktığı bilinmiyor. İçeride çocukları falan vardı. Onları aldıktan sonra yangın çoğaldı. Ondan sonra girme şansımız olmadı zaten. Bütün eşyaları falan yeniydi, hatta yeni tadilat da yapılmıştı. Ama cana bir şey olmadı. Mal geri gelir ama can geri gelmez” dedi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.