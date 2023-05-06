Yangında anne ve 2 çocuğu etkilendi

Kocaeli'de bir evde elektrik tesisatından kaynaklanan yangın çıktı. Yangında anne ve 2 çocuğu dumandan etkilendi, kafesteki 2 güvercini ise itfaiye ekipleri kurtardı.

Yangın, Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi Fatih Sultan Mahallesi Kumluca Sokak'ta bulunan tek katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik tesisatından kaynaklanan yangın, evi sardı. Yoğun duman fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekipleri, müdahalede bulunarak yangını kontrol altına aldı. Evde bulunan anne ve iki çocuğu, dumandan etkilenerek ambulansa alındı. Evin içinde kafeste bulunan iki güvercin ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Binada maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlattı.