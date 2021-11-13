Yangında cami büyük hasar gördü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde cami içerisinde bulunan elektrik trafosundan çıkan yangın neticesinde cami büyük hasar gördü.

Yangın, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yenidoğan Mahallesi Vehbi Demirel Sokak Yenidoğan Merkez Cami'nde çıktı. Dumanı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınırken, camide büyük hasar oluştu. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin edilirken büyük maddi hasar meydana geldi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.