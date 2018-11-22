Yangında dumandan etkilenen kediye itfaiye şefkati

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir evde çıkan yangında dumanların arasından baygın olarak kurtarılan kedi, itfaiye ekipleri tarafından oksijen tüpüyle yapılan müdahale ile hayata döndürüldü.

Olay, Kocaeli'nin Gölük ilçesi Yalı Mahallesi 1407 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın giriş katında bulunan evde henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatırken, içeride bir kedinin mahsur kaldığı bilgisini aldı. Bir yandan alevlere müdahale eden ekipler, diğer yandan kediyi dumanların arasından baygın olarak kurtardı.

Dışarı çıkartılan kedi, itfaiye ekiplerinin oksijen tüpüyle müdahale etmesi ile tekrar hayata döndürüldü. Ekipler, tarafından alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, dumandan etkilenen kedinin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.