Yangında hasar gören Bahtiyar Cami yenilendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yangında hasar gören İzmit Cedit Mahallesi'ndeki Bahtiyar Cami'nin onarım ve yenileme çalışmalarını tamamladı.

İzmit ilçesi Cedit Mahallesi'nde 12 Aralık 2021'de çıkan yangında, duvarlarında, çinilerinde ve elektrik tesisatında hasar oluşan caminin, halıları, kapıları, ahşap malzemeleri, tuvaleti ve şadırvanı da kullanılamaz hale gelmişti. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı A Takımı ekipleri, caminin tadilatı ve yenilenmesi için yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. A Takımı ekipleri, öncelikle camide temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yangında kullanılamaz hale gelen halılar yenilendi. Lekeli ve isli yüzey temizliği yapılarak iç ve dış cepheye iki kat boya yapıldı. Camideki hat yazıları ve süslemeler yeniden yazıldı, avizeler, kürsü ve müezzin mahfili ve zarar gören çiniler yenilendi. Minbere vernikleme yapıldı, tuvaletler ve şadırvan baştan aşağı onarılarak, cami eskisinden daha güzel bir görünüme kavuşturuldu. Tamamen yenilenen Bahtiyar Cami, yeniden ibadete açıldı.