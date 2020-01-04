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Yangında mahsur kalan aileyi polis ve itfaiye kurtardı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde evde çakmakla oynayan çocuk yangına neden oldu.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde evde çakmakla oynayan çocuk yangına neden oldu. Yangın çıkan evde 2 çocuğu ile mahsur kalan anneyi ise itfaiye ve polis ekipleri kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında Değirmendere Merkez Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın üçüncü katındaki dairede Ö.Ç. (7) adlı çocuk evde çakmakla oynarken mobilyaları tutuşturdu. Yangın çıktığını gören ablası E.Ç. (12) ve annesi Gülşah Ç. yangını söndüremeyip evde mahsur kalınca meyince itfaiye ekiplerinden yardım istedi.


İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve polis ekiplerin evde mahsur kalan aileyi kurtararak dışarı çıkardı. Polis ekiplerinin kucağında sağlık ekiplerine teslim edilen çocuklar ve anne Gülşah Ç.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken tedbir amaçlı ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine sevk edildiler.


Evde maddi hasara neden olan yangın hakkında inceleme başlatıldı.

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