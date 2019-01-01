İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yangında şizofreni hastası yaşlı adam hayatını kaybetti

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 6 katlı bir binanın en üst katındaki evde çıkan yangında, şizofreni hastası 70 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 6 katlı bir binanın en üst katındaki evde çıkan yangında, şizofreni hastası 70 yaşındaki adam hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın en üst katında, şizofreni hastası 70 yaşındaki Ahmet Atalay Erişen isimli vatandaşın yaşadığı evde henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini öğrenen çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Binadan yükselen dumanlar yerini alevlere bırakırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.


Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri binada çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan söndürme çalışmaları neticesinde alevler yaklaşık yarım saat süren çabanın ardından kontrol altına alınarak söndürülebildi. Yanarak kullanılamaz hale gelen evde inceleme yapan ekipler, Erişen'in cansız bedeni ile karşılaştı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Erişen'in hayatını kaybettiği belirlendi.


Ekiplerin olay yeri incelemelerinin ardından, feci şekilde can veren Ahmet Atalay Erişen'in cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Erişen'in daha önce kendi evini kendi isteğiyle yaktığı iddia edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.