Yangında şizofreni hastası yaşlı adam hayatını kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 6 katlı bir binanın en üst katındaki evde çıkan yangında, şizofreni hastası 70 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın en üst katında, şizofreni hastası 70 yaşındaki Ahmet Atalay Erişen isimli vatandaşın yaşadığı evde henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini öğrenen çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Binadan yükselen dumanlar yerini alevlere bırakırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri binada çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan söndürme çalışmaları neticesinde alevler yaklaşık yarım saat süren çabanın ardından kontrol altına alınarak söndürülebildi. Yanarak kullanılamaz hale gelen evde inceleme yapan ekipler, Erişen'in cansız bedeni ile karşılaştı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Erişen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerin olay yeri incelemelerinin ardından, feci şekilde can veren Ahmet Atalay Erişen'in cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Erişen'in daha önce kendi evini kendi isteğiyle yaktığı iddia edildi.