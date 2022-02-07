Yangında telef olan köpeklerinin çantasına sarılarak gözyaşlarına boğuldu

Kocaeli'de bir evde çıkan yangından etkilenen güvercinleri kurtarmaya çalışan itfaiye eri, kalp mesajı ve suni teneffüs yaptı. 12 güvercin kurtarılamazken, 2 yavru köpek de telef oldu. 11 yaşındaki kız çocuğu, köpeklerinin çantasına sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

Yangın, Kocaeli'nin İzmit İlçesi Gültepe Mahallesi Yaman Sokakta bulunan evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden çıkan dumanları fark edenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kısa sürede yangın kontrol altına alınırken yangından etkilenen güvercinleri hayata döndürmek için itfaiye eri kalp masajı ve suni teneffüs yaptı.

Ev sahibin 2 köpeği ve 12 güvercini kurtarılamayarak telef oldu. 11 yaşındaki kız ise köpeklerinin çantasına sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.