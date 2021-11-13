Yangından hasar gören cami büyükşehir tarafından onarılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bugün yaşanan yangında hasar gören Yenidoğan Merkez Cami'nin büyükşehir belediyesi tarafından onarılacağını açıkladı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Yenidoğan Merkez Camiinde bugün öğlen saatlerinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sebebiyle caminin duvarlarında hasar oluşurken halılar ise kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili detaylı bilgi alan Başkan Büyükakın, en kısa zamanda hasar tespitinin yapılması ve camide meydana gelen hasarın onarılarak halıların yenilenmesi talimatını verdi. Gerekli talimatları verdiğini söyleyen Başkan Büyükakın, "Çok şükür yangında can kaybı yaşanmamış veya yaralanan vatandaşımız olmamıştır. Büyükşehir itfaiyemiz kısa sürede yangına müdahalede bulunarak daha çok büyümesine izin vermemiştir. Yangın ve camimizde oluşan hasar nedeniyle derin teessür içindeyim. Ancak cami görevlilerimiz ve cemaatimizin içi müsterih olsun. En kısa zamanda yangının izlerini ortadan kaldırıp, Yenidoğan Camimiz için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.