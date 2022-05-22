Yangının çıktığı eski enkaz döküm sahası yeşil alan dönüştü

Gölcük'te 2019 yangın çıkan 55 dönümlük enkaz döküm alanında yapımı devam eden Gölcük Millet Bahçesi eylül ayında tamamlanacak.

Gölcük'e yeni bir sosyal bir alan kazandıracak millet bahçesi projesi eylül ayında tamamlanarak hizmete açılacak. Bir dönem enkaz döküm sahası olarak kullanılan, 2019 yılında yangın çıkan 55 dönüm alanda, yapımı süren Gölcük Millet Bahçesi eylül ayı başında tamamlanacak. Spor sahaları, yürüyüş yolları ve kent mobilyalarıyla birçok sosyal donatı barındıran tesis, dikilen bin 371 ağacın gölgesinde misafirlerini ağırlayacak.

Gölcük Millet Bahçesi'nde bin 371 çeşitli cinste ağaç dikildi. Ayrıca alanda, 12 bin 595 bitki ve çiçek de yer alacak. Bir dönem enkaz döküm sahası olarak kullanılan atıl alan, yemyeşil bir görünüme kavuşurken, Gölcük yeni bir sosyal yaşam alanı daha kazanıyor.

Gölcük Millet Bahçesinde; millet kıraathanesi, çınar meydan, çocuk oyun alanı, fitness alanı, şifalı bitkiler bahçesi, lalezar bahçesi, gülizar bahçesi, etkinlik çayırı, bisiklet yolu, koşu yolu, sağlıklı yaşam parkuru, gezinti yolu, kameriyeler, oturma basamakları, oturma noktaları, etkinlik çayırı, afet toplanma yeri, meşe korusu, kayın korusu gibi birçok doğal, kültürel ve sportif alan yer alacak.