Yangının çıktığı marketin çalışanı, esnafın merdiveni sayesinde kurtuldu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde zincir marketin depo kısmında çıkan yangında dumanların içinde mahsur kalan çalışan, esnafın uzattığı merdiven sayesinde kurtuldu.

Yangın, Körfez ilçesi Güney Mahallesi Tuğrul Caddesindeki iki katlı bir zincir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, marketin üst katında bulunan depoda çıkan yangın, kısa sürede etrafı sardı. Yangın sırasında depoda bulunan 1 personel ise içeride mahsur kaldı. Esnafın uzattığı merdiven sayesinde kurtarılan personel, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından da hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, depodaki malzemeler kullanılamaz hale geldi, markette de maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri ise yangınla ilgili inceleme başlattı.