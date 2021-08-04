Yangının ortasında kalan kaplumbağayı kurtardılar

Antalya Manavgat'ta çıkan orman yangınları için Kocaeli'den bölgeye giderek alevlerle mücadele eden itfaiye erleri, alevlerin arasından kurtardıkları kaplumbağaya elleri ile su verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarını söndürmek için canla başla mücadelesini sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında alevlerin arasında kalan kaplumbağayı koruma altına alınan ekipler, elleri ile su içirdi. Ekiplerin kaplumbağaya gösterdikleri şefkat takdir topladı.