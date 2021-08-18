Yangınların kirlettiği Bodrum sahillerini temizleyecek araç yola çıktı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, afet yaşayan bölgelere elini uzatmaya devam ediyor. Yangın felaketinin yaşandığı Antalya'ya giden itfaiye ekipleri burada büyük bir özveri ile çalışarak yangının söndürülmesine katkı sunmuştu. Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine de iş makineleri gönderen Büyükşehir, bu kez de Bodrum için seferber oldu. Bu kapsamda Muğla'nın Bodrum ilçesine yangınlarda kirlenen sahillerin temizlenmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bölgeye deniz süpürgesi gönderdi. Gelen talep üzerine Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nce bölgeye gönderilen deniz süpürgesi, denizin temizlenmesinin ardından Kocaeli'ye geri dönecek.