İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yapı ruhsatı olmadan inşaat yapan 142 kişiye idari işlem uygulandı

Kocaeli’de jandarma ekipleri, 10 ilçede yapı ruhsatı olmadan inşaat yapan 142 şahıs hakkında idari işlem başlattı.

Kocaeli'de jandarma ekipleri, 10 ilçede yapı ruhsatı olmadan inşaat yapan 142 şahıs hakkında idari işlem başlattı.


Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, çevrenin korunması ve kaçak yapılaşma ile mücadele çerçevesinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimler neticesinde 10 ilçede yapı ruhsatı olmaksızın inşaat yapan 142 şahıs tespit edildi. Ekipler, 142 şahıs hakkında 3154 Sayılı İmar Kanunu'na muhalefetten idari işlem başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.