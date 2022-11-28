Yapı ruhsatı olmadan inşaat yapan 142 kişiye idari işlem uygulandı

Kocaeli'de jandarma ekipleri, 10 ilçede yapı ruhsatı olmadan inşaat yapan 142 şahıs hakkında idari işlem başlattı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, çevrenin korunması ve kaçak yapılaşma ile mücadele çerçevesinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimler neticesinde 10 ilçede yapı ruhsatı olmaksızın inşaat yapan 142 şahıs tespit edildi. Ekipler, 142 şahıs hakkında 3154 Sayılı İmar Kanunu'na muhalefetten idari işlem başlattı.