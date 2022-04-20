Yapılan denetimlerde aranan 4 şahıs yakalandı

Kocaeli'de polis ekipleri huzur güven uygulamasında şahıslar ve umuma açık yerlerde denetim yaptı. Denetimler neticesinde çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri 19 Nisan Salı günü umuma açık alanlarda denetim yaptı. Yapılan denetimlerde 157 işletme ve 2 bin 583 şahıs kontrol edildi. Denetimler neticesinde Kartepe ilçesinde ruhsatsız faaliyet gösteren işletmede kumar oynandığı tespit edildi. İşletmede yapılan arama neticesinde tombala oyunu kartları ve para ele geçirildi. Öte yandan haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 4 şahıs yakalandı.