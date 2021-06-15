Yaralı kargaya ilk müdahaleyi yapıp elleriyle beslediler

Kocaeli'de 112 Sağlık ekipleri, gittikleri vaka dönüşü yol kenarında buldukları yaralı kargaya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra istasyona götürerek besledi. Ekipler, tedavi edilmesi amacıyla kargayı daha sonra Ormanya'da ekiplerine teslim etti.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde görevli 112 Sağlık ekipleri, bir vakaya müdahaleye giderken yol kenarında yaralı ve uçamayan karga gördü. Ekipler vaka dönüşünde aynı yerde buldukları kargayı araca alarak yarasına ilk müdahalesini yaptı. Ekipler daha sonra 112 istasyonuna götürdükleri kargayı elleriyle besledi. Bir süre istasyonda misafir olan karga, vardiya dönüşü 112 sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait yaban hayvanların bakım merkezi olan Ormanya'da görevli personele teslim edildi.

Ormanya'da görevli veteriner tarafından ilk kontrolleri sağlanan yaralı karga, tedavi altına alındı. Yaralı yaban hayvanlarının ücretsiz bakımını yapan Ormanya ekipleri sağlığına kavuşan yaralı hayvanları doğaya salarak yaşam döngüsüne destek olmaya devam ettiklerini, vatandaşların da konu hakkında hassasiyetlerini bekledikleri belirttiler.