Yaralı köpeğe belediye ekipleri sahip çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaralı halde bulunan köpeğe Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri sahip çıktı.

Edinilen bilgilere göre Kocaeli'nin İzmit ilçesi Malta Mahallesi Dünya Bankası kalıcı konutları mevkiinde yararlanan köpeği şans eseri olay yerinden geçen bir vatandaş kurtardı. Köpeği fark eden vatandaş daha sonra yaralı köpeği alarak evine götürdü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 153 Koordinasyon Merkezi'ne yaralı köpek için ihbarda bulunan vatandaş Zabıta ekiplerinde yardım istedi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ihbar ile harekete geçti. Vatandaş ile iletişim kuran Zabıta ekipleri Dünya Bankası kalıcı konutlarına gitti. Vatandaşın yardım ettiği ve sıcak bir yere alınan yaralı köpeğe ilk müdahale yapıldı. Sakinleştirilen köpek daha sonra Zabıta ekiplerine teslim edildi.

Zabıta ekipleri tarafından alınan yaralı köpek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınma Merkezi'ne teslim edildi. Yaraları uzman ekipler tarafından sarılan köpek, ısıtmalı ve hijyenik ortamda gözetimde tutuluyor. Köpek tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.