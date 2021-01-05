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Yaralı martı Ormanya'da tedavi ediliyor

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde vatandaş tarafından bulunan yaralı martı, tedavi için Ormanya’ya götürüldü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde vatandaş tarafından bulunan yaralı martı, tedavi için Ormanya'ya götürüldü.


Bir vatandaş tarafından bulunan yaralı martının tedavi süreci Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde başladı. Kanadından yaralanan martıya veteriner hekimler tarafından operasyon yapıldı. Operasyon sonrasında martıya vitamin ve mineral desteği verilerek rehabilitasyon sürecine geçildi. Boz Martı olduğu tespit edilen yaralı martı için özel bir yem rasyonu oluşturuldu. Tedavisinin tamamlanmasının ardından Ormanya'da yaşayacak olan martıya 'Rüzgar' ismi verildi. Rüzgar bir süre daha Ormanya'nın misafiri olacak.

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