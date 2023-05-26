Yaralı martının imdadına yetiştiler

Kocaeli'de vatandaş tarafından yaralı halde bulunarak zabıta ekiplerine teslim edilen martı, Ormanya'da tedavi altına alındı. Tedavi sürecine başlanan martı, iyileştikten sonra doğaya salınacak.

Duyarlı bir vatandaş, İzmit'te yaralı halde olan ve uçamayan martı olduğu bilgisini Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi'ne iletti. Zabıta ekipleri, yaralı halde olan martıyı bulunduğu noktadan alarak, Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Ormanya'ya getirilen yaralı martı için hemen tedavi süreci başladı. Kanadından yaralanmış olduğu tespit edilen martıya gerekli operasyon veteriner hekimler tarafından yapıldı. Ardından martıya vitamin ve mineral desteği verilerek rehabilitasyon sürecine geçildi. Gözlem odasında bekletilen martı, sağlığına kavuştuktan sonra doğal yaşam alanına bırakılacak.