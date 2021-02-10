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Yaralı yavru köpeğe ilk müdahale sağlık personelinden

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan köpeğe ilk müdahaleyi sağlık personeli yaptı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan köpeğe ilk müdahaleyi sağlık personeli yaptı.


Çiftlik Mahallesinde bulunan 112 istasyonundaki sağlık personelleri, yavru bir köpeğin otomobilin çarpması sonucu arka bacağının yaralı olduğunu fark etti. Yaralı köpeğe müdahale eden sağlık personelleri, kendi imkanlarıyla tedavisini tamamladı. Çevredeki vatandaşlar ise sağlık personellerine duyarlı davranışlarından dolayı teşekkürlerini sundu.

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