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Yaralı yavru tilkileri tedavi edip evlerine ulaştırdılar

Sakarya’da yaralı olarak bulunan iki yavru tilki, Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi edilerek tekrar doğaya salındı.

Sakarya'da yaralı olarak bulunan iki yavru tilki, Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilerek tekrar doğaya salındı.


Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, Soğucak Yaylası'nda yaralı iki yavru tilki buldu. Trafik kazası sonucu yaralandığı tespit edilen yavru tilkiler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Beş aylık dişi ve üç aylık erkek tilki için zaman kaybedilmeden tedavi sürecine başlandı. Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi veteriner hekimlerinin teslim aldığı yavru tilkilerin ilk olarak iç kanaması olup olmadığı kontrol edildi. Antibiyotik, vitamin ve mineral takviyeleri yapılan tilkilere iç kanamasını engelleyen ilaç uygulaması yapıldı.


Beslenme programı oluşturulan yavrular, gece ve gündüz olmak üzere iki öğün olarak beslendi. Yavru tilkilerin bakımı için gece ve gündüz olmak üzere iki de bakıcı görevlendirildi. Uzman veteriner hekimlerin hazırladığı beslenme rasyonu ile birlikte sağlıklarına kavuşan yavrular, 2 bin 600 ve 2 bin 100 gram ağırlığına ulaştı. Ormanya'da 3 ay süresince misafir edilen yavru tilkiler, tedavilerinin ardından Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ile birlikte Soğucak Yaylası'nda tekrar doğaya salındı.

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