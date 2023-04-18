Yaralılara ilk müdahaleyi kazayı tesadüfen gören doktor yaptı

Kocaeli'de kırmızı ışıklarda duran hafif ticari araca kamyon çarpması neticesinde 2 kişi yaralandı. Tesadüfen kazayı gören doktor, yaralıların yardımına koşarak ilk müdahaleyi yaptı.

Kaza, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D-100 Karayolu İstanbul istikameti Cengiz Topel ışıklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.E. yönetiminde seyir halinde olan 16 Y 7988 plakalı BMC marka kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen C.A. yönetimindeki 54 BJ 822 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araçta bulunan Ö.A. ile Z.B. isimli yolcular yaralandı. O esnada aracıyla yoldan geçen Kocaeli Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı ve Acil Tıp Uzman Doktoru Murat Soyuduru, kazayı görünce hemen yaralıların yardımına koştu. Yaralıların ilk müdahalesini yapan Başkan Soyuduru, sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralıları ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili inceleme başladı.