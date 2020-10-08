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Yaramaz Notalar açık hava finalini yaptı

Kocaeli Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen Yaramaz Notalar adlı çocuk oyunu açık havada son kez perde açtı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları bu kez engelsiz çocuklar için sahne aldı. Yeni normalleşme kapsamında Kocaeli'nin tüm ilçelerinde sahnelenen “Yaramaz Notalar” adlı, oyun Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören çocuklar tarafından beğeniyle izlendi. Kimi zaman gülerek kimi zaman da alkışlarla beğenilerini ortaya koyan çocuklar keyifli bir etkinliğin tadını doyasıya çıkardılar.


Temizlik, maske ve mesafe anlayışını esas alarak sağlık ve hijyen konularını vurgulayan “Yaramaz Notalar” adlı çocuk oyunu açık hava oyunlarının finalini yaptı. Oyun sonrası tiyatro oyuncularına çiçek takdim eden Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un eşi Selda Yavuz, harika bir akşam geçirdiklerini dile getirerek böyle etkinliklerin artarak devam etmesini arzu ettiğini belirtti.


Oyundan büyük keyif aldığını söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın eşi Figen Büyünakın ise “Sağlığa dikkat etmemiz gerektiğini, birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuzu dile getiren anlamlı bir oyundu. Farklı olduğumuzu ama bu farklılıkların hepimize değer kattığını gösterdikleri için her birini ayrı ayrı kutluyorum. Yeni oyunlarda buluşmak üzere diyorum” dedi.


Öte yandan Kocaeli şehir Tiyatroları'nın yeni sezonu ise 16 Ekim Cuma günü “80 Günde Devri Alem” adlı oyun ile açılacak.

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