Yardım amacıyla zorla girdiği evde kadına tecavüz etmek istedi

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde engellilere yardım amacıyla kapısını çaldığı evin, evli kadına tecavüze etmek için yatak odasına sürükleyen ve kadının direnmesi sonucu kaçtığı iddia edilen şahıs, polis ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Başiskele'de engellilere yardım amacıyla zorla girdiği evde evli kadına tecavüz etmeye kalkışan şahıs, adliyeye sevk edildi. Olay dün Başiskele Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F.K.(40) adlı kadın evde yalnız oturduğu sırada çalan kapıya yöneldi. Kapıda bekleyen sakallı bir erkek şahıs, kapıyı açan F.K.'ya engellilere yardım amacıyla kitap sattığını eve girerek kitapları tanıtmak istediğini söyledi. F.K. ise şahsı içeriye alamayacağını söyleyerek kapıyı kapatmaya çalıştı. Bu sırada kapıyı elle tutan şahıs, zorla içeri girerek eliyle ağzını kapattığı F.K.'yı yatak odasına sürükledi. Tecavüze yeltenen şahıs, F.K.'nın dudağını ısırıp tekme atması ve daha sonra da çığlık atması sonucu evden hızla kaçarak kayıplara karıştı.

Tecavüz şüphelisi polisin takibi sonucu yakalandı

Şahsın kaçması sonrasında F.K.'nın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, F.K.'dan adıkları eşkal ile şüpheli şahsı aramaya başladı. Başiskele Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan takip sonrasında şahsın aracı tespit edilerek, İzmit'te bir AVM önünde durduruldu. Durdurulan araçtan indirilen M.İ.(27) adlı şahıs gözaltına alındı.

Şüphelinin benzer suçtan 8 kaydı olduğu belirlendi

Polis merkezimize götürülen M.İ. adlı şahısın polis merkezinde yapılan incelemesinde benzer suçtan 8 kaydının olduğu belirlendi. Mağdur F.K. tarafından teşhis edilen taciz şüphelisi M.İ., işlemlerinin tamamlanarak Kocaeli Adliyesine sevk edildi.