Yarı olimpik yüzme havuzunda sona doğru

Büyükşehir Belediyesi'nin Kandıra'da yüzme sporcularının yetişmesi için inşa etmeye başladığı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda işler birer birer tamamlanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz sahilleriyle Kocaeli'nin deniz turizminde en hareketli ilçesi olan Kandıra'ya yarı olimpik yüzme havuzu inşa ediyor. Kandıra'da yüzme sporcularının yetişmesi için yapılan havuz, Çarşı Mahallesi'ne yapılıyor. 3 bin 370 metrekare inşaat alanına sahip Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun yapısal çelik montajını haftalar öncesinde tamamlayan ekipler, kenet çatı ve cephe traverten işlerine başladı.

Kenet çatı ve cephe traverten işleri başladı

Kandıra ilçesi Çarşı Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına devam edilen yarı olimpik havuz, yüzme sporunun gelişmesi ve sporcularını yetişmesine büyük katkı sağlayacak. Bodrum, zemin ve bir kat şeklinde inşa edilen yapının elektrik tesisat imalatları devam ediyor. Mekanik tesisat imalat yapım işini de epeyce ilerleten ekipler, kenet çatı imalatlarına başladı. Cephe traverten, alçı ve bodrum kat seramik imalatları da süren yapının havuz mekanik imalatları bir bir tamamlanıyor.

Yarı olimpik ve çoçuk havuzu

Zemin katta giriş fuayesi, 12,50 çarpı 25 metre ebadında yarı olimpik yüzme havuzu, 3 çarpı 10 metre çocuk havuzu yer alıyor. Bu katta ayrıca kafeterya, idari birimler, 2 adet antrenör odası, 2 adet soyunma odası ve wc'ler bulunacak. Birinci katta ise kat fuayesi, bay ve bayan fitness salonu, soyunma ve duş alanları, mescitler, büfe ile 94 kişilik seyirci tribünü yer alıyor. Bodrum katta da su deposu, kazan dairesi, havuz tesisat odası, klima santrali gibi bölümler oluşturulacak.