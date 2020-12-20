Yarım asırlık evliliklerini şifalı balkonlarında kutladılar

Kocaeli'de yaşayan Ümmü Gülsüm Uzer ve Tuncay Uzer çifti yarım asırlık evliliklerini kurdukları şifalı balkonlarında kutladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından pandemi döneminde zamanlarının çoğunu evde geçirmek zorunda kalan yaşlı vatandaşların, kendilerini yalnız hissetmemeleri ve sağlık durumlarının iyileştirilmesi amacıyla başlatılan şifalı balkonlar yeşermeye başladı. Kekik, defne, nane, aloe vera, biberiye ve lavanta bitkilerinin bulunduğu saksılar hediye edilen vatandaşlar, projeyle evlerinin balkonlarını şifa bahçelerine çevirdi. Kocaeli'de yaşayan Ümmü Gülsüm Uzer ve Tuncay Uzer çifti yarım asırlık evliliklerini “Şifalı Balkonlar” projesi ile bahçeye dönen balkonlarında karşılıklı kahve içerek kutladı. 50. evlilik yıldönümünü kutlayan Uzer çiftinin mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Salgın nedeniyle parklarda, bahçelerde rahatça gezip dolaşamayacaklarını bilen Ümmü Gülsüm Uzer, balkonlarının çiçeklerle donatılması için Büyükşehir Belediyesi'nden destek istedi. Ümmü Gülsüm Uzer'in bu isteği geri çevrilmedi. “Şifalı Balkonlar”a kavuşmaları için evlerinde ziyaret edilen Uzer çiftine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın'ın selamı ve mektubu iletilip fincan takımı hediye edildi. Eşiyle birlikte lavanta, defne, nane ve diğer bitkilerin olduğu saksıları yerleştiren Uzer çifti, evliliklerinin 50. yıl dönümünü balkonlarında kutladı.

Çiçekler nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Ümmü Gülsüm Uzer, “Öğretmenlik yürekten yapılan bir meslek. Ben bu kutsal meslekten emekli oldum. Hala o günler aklımda, pandemi nedeniyle dışarıya çıkamıyordum. Büyükşehir Belediyesi'nin projesini gördüm, ben de istedim. Sağ olsunlar Tahir Başkan çiçeklerle birlikte mektup ve fincan takımı gönderdi. Bu nazik davranışı nedeniyle kendisine teşekkür ediyorum. Ben de eşimle kurduğumuz balkonumuzda 50. evlilik yıl dönümümüzü kutladık. Vesile olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.