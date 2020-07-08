İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yarım saat arayla ikinci ağaç devrildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde fırtınadan dolayı yarım saat arayla aynı otoparkta devrilen 2 ağaç, 4 araca zarar verdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde fırtınadan dolayı yarım saat arayla aynı otoparkta devrilen 2 ağaç, 4 araca zarar verdi.


İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde saat 10.30 sıralarında bir otoparkta bulunan park halindeki iki aracın üzerine fırtınanın etkisiyle ağaç devrildi. Ağacın altında kalan 2 araçta maddi hasar meydana geldi. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve belediye ekipleri ağacı keserek araçların üzerinden kaldırdı. Ekipler otoparkta çalışmalarını sürdürürken, bir ağaç daha kökünden koparak park halindeki diğer 2 aracın üzerine devrildi. Çalışma yapan görevlilerin devrilen ağaçtan uzak olması olası faciayı önledi.


Ekipler, zarar gören araçların üzerindeki ağacı kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.