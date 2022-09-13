Yarımca sahil yolu asfaltlandı

Alparslan Türkeş Spor Kompleksi ve Yarımca Nazende'ye yakın noktada yapılan yol çalışması sonrasında Yarımca sahilindeki yolda bozulmalar meydana gelmişti. İSU ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından çalışmaların tamamlanmasının hemen sonrasında ekipler tarafından Yarımca sahili boydan boya asfaltlandı. Yarımca sahil yolundaki yapılan çalışmalarla bölge halkı rahatlıkla sahile araçlarıyla ulaşabilecek.