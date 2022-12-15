Yarımca sahil yoluna bin 200 ton asfalt

Körfez Belediyesi, Alparslan Türkeş Spor Kompleksi ile Şehit Nazım Ateş Parkı arasındaki sahil bandında asfalt serim işlemi gerçekleştirdi. Geçtiğimiz ay 60+ Aktif Yaşlanma Kulübü ile Alparslan Türkeş Spor Kompleksi arasında kalan kısımda çalışma yürütülmüş ve asfalt serimi yapılmıştı. Ekipler son olarak Alparslan Türkeş Spor Kompleksi ile Şehit Nazım Ateş Parkı arasında kalan kısımda da çalışma gerçekleştirdi. Toplamda bin 200 ton sıcak asfalt serilerek, yol ulaşıma açıldı.