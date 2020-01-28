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Yarımca'ya yakışan bir tesis olacak

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Yarımca sahilinde hayata geçirilecek olan sosyal tesisteki çalışmaları yerinde inceledi.


Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün göreve gelmesi sonrasında hayata geçirilen Kirazlıyalı Sosyal Tesisleri'nin ardından Yarımca Sosyal Tesisleri de Yarımca Sahili'nde kısa süre içerisinde hizmet vermeye başlayacak. Başkan Şener Söğüt, dün çalışmaların devam ettiği Yarımca Sahili Sosyal Tesisleri'nde incelemelerde bulundu. Başkan Söğüt'e Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan ve Sosyal Tesisler Koordinatörü Ömer Güney de eşlik etti.


Seçim öncesinde ve sonrasında Yarımca bölgesindeki vatandaşların Yarımca Sahili'nde bir sosyal tesis olması noktasında taleplerde bulunduklarını belirten Başkan Şener Söğüt, “Vatandaşlarımıza bizler de bir söz verdik ve kısa süre içerisinde bulun çalışmasını yapacağımızı belirttik. Bugün o sözü tutuyor olmanın verdiği mutlulukla çalışmaları yerinde inceledik'' dedi.

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