Yarışmada dereceye giren öğrencilere Başkan Aygün'den ödül

12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü ile 18 Mart Şehitleri Anma Günü etkinlikleri dolayısıyla Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'ün konuğu oldu. Resim, şiir ve kompozisyon kategorilerinde dereceye giren öğrencileri belediyede konuk eden Başkan Aygün, minikleri ödüllendirdi. Derince İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır, okul idarecileri ve ailelerin de hazır bulunduğu törende öğrencileri tek tek tebrik eden Başkan Aygün, "Birbirinden güzel eserlere imza atan öğrencilerimizi gönülden kutluyorum. Bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapacağımız çalışmalar ve hizmete sunacağımız projelerimizle çocuklarımızın ve gençlerimizin yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi.