Yarışmaya 8 ülkeden 120 sporcunun katılımıyla başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Kocaeli Uluslararası Balık Yakalama Yarışması, Uzunkum Tabiat Parkında başladı. Pazar günü sona erecek yarışmada 8 ayrı ülkeden 16'sı yabancı toplamda 120 sporcu olta attı. Yarışmacılar, kura ile belirlenen kulvarlara yerleştirildi. 21.00 ila 24.00 saatleri arasında ısınma ve antrenman yapan sporcular, 3 etapta yarışacak. Derecelendirme, 1 ve 2. etap yarışmalarında yakalanan balıkların puanlarına göre belirlenecek. Büyük balık etabı ayrı bir yarışma olarak uygulanacak. Yarışmada en büyük balığı yakalayan yarışmacı, "Büyük Balık" etabının şampiyonu olacak. Yarışmaların saha ve masa hakemliğini Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı Doğa ve Su Sporları Kulübü üyeleri yürütecek. Yarışmanın ödül töreni ise yarın yapılacak.