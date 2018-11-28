Yarıya kadar denize gömülen otomobil ekipleri harekete geçirdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde vatandaşlar tarafından sabah saatlerinde denize düşmüş olarak bulunan otomobil, olay yerine gelen ekipler tarafından çekici yardımıyla kaldırıldı. Aracı terk edilmiş olarak bulan vatandaşlar, "Arkadaş, aracın yüzdüğüne inanıyormuş herhalde" dedi.

Olay, kocaeli'nin İzmit ilçesi Ömer Türkçakal Bulvarı mevki'inde İzmit Körfezi kıyısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre deniz kıyısında bulunan otobüs durağına gelen sürücüler denize bir otomobilin düştüğünü fark etti. Bir kısmı denize saplanmış olan 41 ABD 582 plakalı otomobilin yanına gelen vatandaşlar, içerisine kimsenin olmadığını fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri tarafından plaka bilgisi üzerinden araç sahibine ulaşılmaya çalışıldı. Araç sahibine ulaşamayan ekipler tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından araç çekici yadımı ile kaldırılarak otoparkına çekildi.

"Arkadaş aracın yüzdüğüne inanıyormuş herhalde"

Sabah durağa geldiğinde denize düşmüş olan aracı gördüğünü söyleyen Erdem Mucır, “Ben otobüs sürücüsüyüm. Sıralarımız için durağa geldiğimiz sırada aracın deniz içerisinde olduğunu gördük. İçerisinde birinin olduğunu düşünerek polis ekiplerine haber verdik. Sağ cam açıktı. Ondan sonra baktık kimse yok. Memurlara haber verdik. Arkadaş aracının yüzdüğüne inanıyormuş herhalde. Ama yüzemedi, sonuç itibari ile burada kaldı. Sürücüsü bırakıp kaçıp gitmiş herhalde” dedi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.