Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınanlar serbest kaldı

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'de düzenlenen operasyonda internet üzerinden yasa dışı bahis yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Kocaeli'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Kocaeli'de yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisine ulaşan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü siber suçlarla Mücadele Şube ekipleri inceleme başlattı. Yapılan takip sonrasında yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda M.Ö., M.D., B.G., F.A., A.T., F.D. ve R.Y. adlı 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda bulunan ve bahisten elde edildiği düşünülen 60 bin TL'ye ise el konuldu. Operasyonda 7 kişiden 3'ü ise bahisten elde ettikleri geliri ATM'den çekerken polise yakalandığı öğrenildi.

Şüphelilerin yapılan incelemelerinde yasa dışı bahis oynamak isteyenlerle sohbet programları üzerinden iletişime geçtikleri, kare kod ile para gönderen şahıslara ise yasa dışı siteler üzerinden bahis oynama hakkı verdikleri belirlendi. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyede işlemleri tamamlanan A.T., R.Y. ve F.D. çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılırken M.D., F.A., B.G. ve M.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.